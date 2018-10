Ceará tem a maior geração de emprego em um mês desde 2014

O Ceará gerou 6.355 empregos formais em setembro deste ano, puxados pelo crescimento nas áreas de comércio, serviços, agropecuária e indústria da transformação. O desempenho é o melhor para o período de um mês desde 2014, quando o Ceará gerou 10.111 no mês de setembro. Considerando apenas as cidades do interior, foram 2.689 novos postos de trabalho no estado.