Ceará tem apenas 2 bilhões de metros cúbicos de água para abastecimento da população

O secretário dos Recursos Hídricos do Ceará, Francisco Teixeira, afirmou que o Ceará tem apenas 2 bilhões de metros cúbicos de água para o abastecimento estadual. O número corresponde a apenas 12% do total de 18,7 bilhões de metros cúbicos que o Estado pode armazenar em seus reservatórios.

O secretário dos Recursos Hídricos destaca que a estação chuvosa deste ano propiciou uma recarga de alguns dos açudes cearenses, fazendo a reserva hídrica subir de 7% para 14%. Desde o fim da quadra invernosa, em maio, o percentual caiu para 12%. Teixeira reforça, contudo, que o Ceará permanece em estado de alerta e lembra que a Secretaria está fazendo um monitoramento constante dos reservatórios cearenses.

O secretário disse que algumas regiões do Estado estão em situações mais confortáveis, caso da Bacia do Rio Coreaú, do Rio Acaraú, além da região litorânea. Em contrapartida, outras regiões, caso do Sertão Central, do Cariri e do Alto Jaguaribe requerem mais atenção, por estarem com pouca reserva hídrica.

Sobre a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Teixeira disse que os reservatórios da região está com cerca de 25% de sua capacidade de água, graças a transferência de água dos açudes do Castanhão e Orós.

Transposição

Indagado sobre as obras da transposição do Rio São Francisco, Teixeira afirmou que os trabalhos devem ser concluídos entre dezembro deste ano e janeiro de 2019. As águas, segundo ele, no entanto, só começam a correr pelas terras cearenses a partir do primeiro trimestre de 2019. Teixeira justifica que, para que as águas cheguem aos municípios cearenses, elas devem passar por um percurso que envolve canais e açudes, o que pode demandar tempo.

