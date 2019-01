Ceará tem chuva de até 126 milímetros neste domingo

Choveu em pelo menos 33 municípios cearenses das 7h desse sábado, 5, até as 7h deste domingo, 6, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

No município de Iracema, na região do Jaguaribe, foi registrada a maior chuva, com 126 milímetros. Seguido por Pedra Branca e Mombaça, que registraram 86 e 52 milímetros, respectivamente.

Quiterianópolis teve chuva de 33 milímetros; Tauá, 32; Meruoca, 29; Forquilha, 22; e Ipueiras, 20.4. Segundo a Funceme, a previsão para todo o Estado é de nebulosidade variável com chuva na faixa litorânea e na Ibiapaba. Nas demais regiões, há possibilidade de chuva.

Chuva de granizo

Moradores de Mauriti e Aurora, municípios da região do Cariri, no Sul do Estado, foram surpreendidos com uma chuva de granizo desse sábado, 5. O fenômeno, considerado raro no Ceará, não é monitorado pela Funceme.

O primeiro registro foi por volta de 13h30 no distrito de Palestina, em Mauriti, localizado a 497 quilômetros de Fortaleza.

Já em Aurora, que fica a cerca de 80 quilômetros de Mauriti, a precipitação ocorreu na localidade do Sítio Jatobá de São Miguel, por volta das 16h.

A chuva de granizo durou cerca de 20 minutos. Apesar do susto, não houve estragos.

Próximos dias

Para o início da semana, na segunda-feira , 7, a Funceme prevê possibilidade de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, na Ibiapaba e na região Jaguaribana. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado.

Já na terça há possibilidade de chuva nos litorais Norte e Pecém e na Ibiapaba. Nas demais regiões, nebulosidade variável com chuva.