Ceará tem chuvas em mais de 20 municípios; Fortaleza registra 84,4 mm

A Fundação Cearense de Meteorologia de Meteorologia e Recursos Hídricos registrou, entre as 7h dessa sexta-feira, 30, e as 7h deste sábado, 1, chuva em mais de 20 municípios do Estado.

As maiores precipitações foram registradas em Guaraciaba do Norte, na região de Ibiapaba, com 105 milímetros. Logo em seguida, vêm dois postos de Fortaleza: 84,4 mm, no Pici, e 62 mm na Água Fria.

Conforme a Funceme, a atuação de uma Cavado de Altos Níveis (CAN) no leste do Nordeste brasileiro, além de áreas de instabilidades atmosféricas provocadas pela aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) do litoral cearense foram responsável pelas chuvas recentes.

O CAN é típico da Pré-Estação do Estado, que começa em dezembro e vai até o fim de janeiro. Ele é caracterizado como um sistema de circulação horária e baixa pressão atmosférica a aproximadamente 12 km de altura. Para formação de nebulosidade e, consequentemente, precipitações, seu posicionamento é determinante, principalmente a área em fica sua borda, que é onde formam-se as nuvens.

Nessa sexta, depois de provocar chuvas no Ceará, o Cavado deslocou-se em direção ao oceano, informa a Funceme.

Próximos dias

Os meteorologistas do órgão estadual indicam que, para este sábado e o domingo, 2, a previsão é de nebulosidade variável – ora sol, ora céu com nuvens – e eventos de chuva em todas as regiões do Ceará. Para segunda-feira, 3, também há possibilidade de precipitações em todas as regiões.

No sul e na Serra da Ibiapaba os acumulados previstos podem ser maiores, quando comparado com outras áreas do Estado.

