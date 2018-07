Ceará tem em dois dias volume de chuva esperado para o mês inteiro

As chuvas mais fortes neste domingo ocorreram em Paracuru (83 milímetros), São Gonçalo do Amarante (72), Eusébio (32) e Itapipoca (29).

A previsão para tarde é de tempo nublado com possibilidade de chuva no litoral do estado. Na segunda-feira (9), deve ocorrer tempo nublado com chances de chuva no litoral e Serra da Ibiapaba, conforme previsão da Funceme.