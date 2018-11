O estado do Ceará teve um aumento de 144,1% no número de mortes por motivos externos de homens no grupo de 15 a 24 anos, entre 2007 e 2017. Foram 2.674 casos na faixa etária somente em 2017, 8% dos 32.106 casos gerais de homens no ano passado.

