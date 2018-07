Ceará tem quase 5 mil acidentes do trabalho no primeiro semestre de 2018

O Ceará registrou, em 2018, 4.973 acidentes do trabalho em todo o estado. Fortaleza concentra 50% dos casos. O levantamento é do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, ferramenta do Ministério Público do Trabalho (MPT) e da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Em 2017, foram 8.137 registros no total.