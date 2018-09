Ceará terá índices extremos de radiação ultravioleta nesta semana, diz Inpe

Valores superiores a 11 são considerados de dano extremo à saúde. Quando mais próximo da linha do Equador, maior o índice de radiação. Com escala de 0 a 15, o Índice Ultravioleta (IUV) aponta os riscos de se expor ao sol.

De acordo com a instituição, cerca de 20% a 30% da quantidade de energia UV chega a Terra em torno do meio-dia (entre 11h e 13h), e cerca de 70 a 80% entre as 9h e 15h. Isso ocorre porque a falta de nuvens somada à temperatura elevada faz com que os raios solares sejam maiores.