Ceará termina o mês de março com a pior média de chuvas desde 2013

O Ceará terminou o mês de março com a pior média de chuvas desde 2013 para o mês (naquele ano o volume havia sido de 78 milímetros), com 120 milímetros de acumulado, ou seja, 40% abaixo da média histórica (203 milímetros). As informações parciais são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), que ainda poderá revisá-las.

Os dias com mais precipitações em março ocorreram no início e fim do mês; entre os dias 4 e 22, as chuvas foram poucas, com média de menos de cinco milímetros no Ceará. Em janeiro deste ano, as chuvas já haviam ficado abaixo da média histórica. Já em fevereiro o volume ficou 55% acima da média histórica.

Neste domingo, primeiro dia de abril, houve registros de chuvas em pelo menos 34 municípios. A maior precipitação ocorreu em Quixeramobim, com 39 milímetros. Em Independência, a precipitação até a manhã deste domingo foi de 34 milímetros.

A previsão da Funceme para esta segunda-feira é tempo nublado em todo o Ceará com chuva no litoral, Serra da Ibiapaba e no Maciço de Baturité. Nas demais regiões, há possibilidade de chuva. Já na terça a previsão é de tempo nublado e chuva em todas as regiões.