Ceará vacina cerca de 7% do público-alvo na primeira semana de Campanha

Na primeira semana da Campanha Nacional de Vacinação Contra a poliomielite e sarampo, cerca de 7% do público alvo foi imunizado no Ceará. De acordo com dados do Ministério da Saúde, foram aplicadas 36.907 (7,25%) vacinas de poliomielite e 37.023 (7,27%) de sarampo no Estado. O quantitativo é menor que a média nacional, que foi de 10,36% (1,16 milhão de pessoas) do público-alvo para a pólio e 10,27% (1,51 milhão) para o sarampo. O objetivo é que, ao final da Campanha, que ocorre até o dia 31 de agosto, 509.183 crianças cearenses sejam vacinadas. No Brasil, a meta é de 11 milhões.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), todos os 2.345 postos de saúde na Capital e Interior já receberam do Ministério da Saúde doses das vacinas. A meta é imunizar 95% dos cearenses com idades de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Apesar de o sarampo e da poliomielite serem doenças eliminadas no Ceará, os vírus continuam circulantes no mundo, o que torna necessária a vacinação para proteger de doenças que podem levar à morte ou deixar sequelas irreversíveis.

A poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil, está erradicada no Brasil desde 1990. No Entanto, o sarampo eliminou a circulação do vírus em 2016, após o controle de um surto no Ceará, em 2015, quando 916 casos foram confirmados (2013 a 2015) no Estado. Antes, no entanto, em 2013, foi o estado vizinho, Pernambuco, que registrou casos da doença. Conforme o Ministério da Saúde, entre 2013 e 2015, ocorreram surtos decorrentes de pacientes vindos de outros países, sendo registrados neste período 1.310 casos da doença.

