Ceará vai manter vacinação contra gripe para grupos prioritários que não atingiram meta

Dois dos sete grupos prioritários não alcançaram a cobertura de 90% de doses aplicadas da vacina contra a gripe: crianças entre seis meses e cinco anos e gestantes. Entre as crianças, o percentual de vacinação foi de 86,96%; e o de gestantes, 87,77%. Ainda assim, o Ceará alcançou a meta nacional ao vacinar 95,63% do público-alvo, o que representa 2.212.492 de doses aplicadas.

Em termos percentuais, o Ceará é o estado do Nordeste com maior cobertura e homogeneidade e o quarto do Brasil, atrás apenas de Goiás, Amapá e Distrito Federal. De acordo com o Ministério da Saúde, a campanha não vai ser prorrogada e não há vacina extra para enviar aos estados.

Em Fortaleza ainda há um estoque pequeno de vacinas que vão ser aplicadas em gestantes e crianças, grupos onde a meta não foi alcançada entre os prioritários.

Entre os grupos que superaram a meta estão os professores (119%), trabalhadores em saúde (112%), puérperas (107%), indígenas (97%), e idosos (96%).

Com informação do G1