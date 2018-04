Ceará vence Fortaleza e é bicampeão cearense

O Ceará é bicampeão cearense de futebol. O alvinegro de Porangabussu repetiu o placar do primeiro jogo das finais e venceu o Fortaleza por 2 a 1, na tarde deste domingo, 8, na Arena Castelão. Com um futebol envolvente e um meio tempo de muita movimentação, a equipe, que não contou com o técnico Marcelo Chamusca à beira do gramado desde os momentos iniciais da partida em virtude de uma queda de pressão, foi inteligente durante o jogo todo e aproveitou as oportunidades quando teve. Em uma delas, ainda no primeiro tempo, saiu na frente. No segundo, o Vozão ampliou e viu o Leão diminuir o marcador já na parte final do jogo.

A partida foi cercada de emoção desde o primeiro tempo não só para a torcida do Ceará, que viu seu time sair na frente do placar com um golaço de Pio, que pegou o rebote de uma cobrança de falta e encheu o pé de fora da área, mas também por outros fatores. Primeiro, o técnico Marcelo Chamusca passou mal e teve que ser atendido pelo médico do clube. O incidente foi logo depois do primeiro gol alvinegro. Chamusca foi para os vestiários da Arena Castelão e não voltou mais. Em seguida, em uma disputa de bola pelo alto, Ligger, zagueiro do Fortaleza, sofreu uma concussão cerebral e precisou ser encaminhando ao hospital. Na primeira etapa, ainda houve tempo para um pênalti para o Leão, cobrado por Bruno Melo, que perdeu.

Na etapa final, o Ceará, que estava na frente, voltou mais comedido e esperou o Fortaleza, que foi para cima. Gustavo, Bruno Melo e Osvaldo bem que tentaram, mas sempre esbarravam ou na zaga alvinegra ou nas defesas do paredão alvinegro Everson. Na mais difícil, o arqueiro salvou um gol de Alan Mineiro, que entrou no início do segundo tempo. Enquanto o Fortaleza atacava, o Ceará se defendia bem e apostava na velocidade de seus contra-ataques. E foi jogando nos contra-ataques que o Vovô cravou o título, quando Felipe Azevedo aproveitou a sobra de bola na área e mando um chutaço colocado no ângulo do goleiro Matheus Inácio. Era o segundo gol do Vovô. No finalzinho, Adalberto ainda conseguiu descontar, mas não havia tempo para mais nada. O Alvinegro levantou a taça de campeão!

Renda e Público

Renda: R$ 990.904,00

Público pagante: 39.920

Público não-pagante: 1.000

Próximos jogos

Terminado o Campeonato Cearense, Ceará e Fortaleza voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Vovô já é no sábado, 14, pela Séria A. O adversário será o Santos, fora de casa, no Pacaembu, em São Paulo, às 21h. Já o Leão joga na próxima sexta, 13, contra o Guarani de Campinas pela Série B. A partida está marcada para a Arena Castelão, às 19h45.