Ceará vence Fortaleza e joga pelo empate no segundo jogo para ser campeão

Com dois gols do atleta Arthur, Ceará venceu na noite desta quarta-feira a equipe do Fortaleza e agora joga por um empate na segunda partida da final para ser bicampeão. O Leão, por sua vez, precisa de uma vitória de 1 a 0 para levar a taça para o Pici.

O Ceará fez dois a zero e dominava a partida, quando levou um gol nos minutos finais e levou sufoco, mas conseguiu segurar o ímpeto do adversário e saiu da Arena Castelão com a vitória

O jogo teve alta rotatividade. O Ceará buscou o ataque pelas laterais, com Ernandes e com Arthur. A pressão teve resultado e o Ceará chegou ao primeiro gol aos 34 do primeiro tempo com Arthur de cabeça. Já o segundo gol ocorreu por uma falha demarcação do tricolor.

Em uma cobrança de escanteio, Felipe Azevedo consegue colocar bola no primeiro pau e Arthur toca no contrapé do goleiro, fazendo o seu 16º gol na temporada. A equipe melhorou e conseguiu fazer o seu gol aos 41, com Gustavo, após falha de comunicação entre Everson e Luiz Otávio.