Ceará vence Paraná em Curitiba e deixa lanterna do Brasileirão

A lanterna trocou de mãos após a vitória do Ceará sobre o Paraná Clube, neste domingo, pela 17ª rodada do Brasileirão. Com um gol de Juninho ainda no primeiro tempo, a equipe cearense comemorou sua primeira vitória fora de casa e ainda saiu da última colocação, que passou a ser ocupada pelo Paraná Clube. O Vozão agora tem 14 pontos, enquanto o Tricolor tem 13 pontos.

O Paraná iniciou a partida indo para cima do Ceará e testando seu novo ataque. Silvinho comandava o ataque, distribuindo bola e finalizando, mas o controle durou pouco tempo. O Ceará absorveu a pressão inicial, equilibrou o jogo e abriu o placar aos 14 minutos com Juninho, que fez um gol bonito com uma bola cheia de efeito. Com a marcação acertada, o Ceará diminuiu o ritmo do Paraná e ainda conseguiu organizar alguns contra-ataques.

O segundo tempo se manteve como no primeiro, com o Paraná tentando encontrar espaço para atacar, o Ceará organizado defensivamente e aprontando uns sustos no contra-ataque. O Tricolor ainda tentou mudar o panorama com a entrada de Maicosuel e outras modificações de Micale, mas Lisca tinha as respostas com a entrada de FElipe Azevedo e Calyson. Os times acabaram revezando momentos de pressão, mas o resultado do primeiro tempo seguiu.

Arrancada

O Ceará comemora uma nova fase após a Copa do Mundo. O time venceu três jogos até agora, que o tirou da lanterna, melhorou seu aproveitamento e até mesmo pode comemoara a primeira vitória fora de casa no Brasileirão.

Como ficam?

O resultado é bom para o Ceará, mas a distância para sair da zona de rebaixamento continua grande. A equipe fica há três pontos do Santos, que tem 17 pontos. O Paraná fica mais longe: quatro pontos.

Próximos jogos