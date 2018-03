Ceará vence Sampaio Correia e lidera grupo D do Nordestão

O Ceará venceu de virada a equipe do Sampaio Corrêa, do Maranhão, neste sábado,(10) por 2 gols a 1, após um primeiro tempo a desejar. O resultado coloca o Vovô na liderança do grupo D, com nove pontos ganhos.

Os maranhenses abriram o placar logo no início do jogo a menos de um minuto de partida. O atacante William, ex-jogador do Fortaleza, recebeu passe de Yuri e, com categoria, colocou por cima do goleiro Everson.

Os ‘Bolivianos’ passada a dominar a partida, criando excelentes chances de ampliar o placar. Fechado, o Sampaio não deixou o Ceará chegar perto da grande área. A maioria dos chutes em direção ao gol maranhense foi de fora da grande área. Em um desses chutes, o jogador Andrigo empatou o jogo aos 31 minutos, apos a bola quicar no gramado e enganar o goleiro boliviano.

No segundo tempo com as entradas de Wescley e Arthur o alvinegro passou a ter mais velocidade no ataque. Após diversas tentativas, finalmente o gol da vitória aconteceu nos descontos, aos 47 minutos dos pés de Andrigo que chutou cruzado longe do goleiro André. Andrigo agora tem seis gols sendo vice-artilheiro do campeonato. Arthur com 9 tentos é o artilheiro.

No próximo dia 20 de março, o Ceará vai a Maceió enfrentar o CSA, uma terça-feira, às 21h45. Com um simples empate o Vovô está garantido na próxima fase.