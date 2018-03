As Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa) de Maracanaú, Tianguá e Barbalha não funcionarão nesta sexta-feira (30), em virtude do feriado da Semana Santa. A comercialização dos produtos volta à sua normalidade no dia seguinte, sábado (31), nos três entrepostos.

Em virtude da grande movimentação que antecede o feriado da Páscoa no mercado atacadista, na quarta (28) e quinta-feira (29), os portões da central de Maracanaú estarão abertos para os consumidores a partir das 2h.