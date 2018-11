Cegás inicia seleção de projetos para o Programa de Responsabilidade Social

A Companhia de Gás do Ceará (Cegás) iniciou nesta terça-feira, dia 20, o processo de escolha dos projetos a serem patrocinados pelo Programa Cegás de Responsabilidade Social 2018-2019.

A processo de escolha se dará em forma de seleção pública e foi criado pela Cegás com o objetivo de democratizar e sistematizar o acesso aos recursos disponíveis para o patrocínio de ações nas áreas da cultura, educação, esportes, meio ambiente e saúde.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 20/11 a 5/12, diretamente no site da Cegás: www.cegas.com.br. A divulgação dos resultados está prevista para o dia 01 de fevereiro de 2019.

Os projetos passarão pela análise de uma comissão constituída pela Cegás, além de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista. A seleção final será baseada na qualidade técnica do projeto, atendimento aos interesses da comunidade, viabilidade financeira e condições de sustentabilidade do projeto, além da potencialidade de consolidação da imagem da Cegás.

Poderão ser inscritos no Programa Cegás de Responsabilidade Social projetos aprovados por leis de incentivo como a Lei Rouanet, Lei do Audiovisual, a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, além do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon), Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso e Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD).

Serão selecionados projetos que levem cultura e esporte ao maior número possível de comunidades e escolas públicas nos municípios do Estado do Ceará, priorizando onde a Cegás estiver com sua rede de distribuição e os projetos que possam ser abrigados no Espaço Cegás de Cultura, em Fortaleza, bem como aqueles que se realizarem no período de 11/02 a 31/12/2019.

Com informações Ascom Governo do Ceará