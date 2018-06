Cejusc de Fortaleza realiza 111 audiências de processos da construtora MRV em cinco dias

Em cinco dias, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de Fortaleza realizou 111 audiências envolvendo processos da construtora MRV. Desse total, 86 (77,48%) tiveram o comparecimento de ambas as partes que resultaram em 65 (75,58%) acordos firmados. O esforço concentrado ocorreu no período de 11 a 15 de junho.

“A realização de pautas concentradas são metas contínuas do Centro Judiciário, por possibilitar a análise das demandas por matéria e litigante, favorecendo à negociação e à consequente oferta de propostas com o objetivo de pôr fim ao litígio. Nesse mutirão, os resultados indicam a efetividade desse procedimento, visível pela participação dos envolvidos e o volume de acordos realizados”, explica a juíza Jovina d’Avila Bordoni, coordenadora do Cejusc.

Os acordos totalizaram o pagamento de R$ 1.309.350,60, sendo em média, por processo, a quantia de R$ 18.976,10. As audiências ocorreram no Fórum Clóvis Beviláqua (FCB), entre 9h e 11h30 e das 14h às 16h30.

Entre as ações incluídas na pauta, as mais comuns são revisionais, reparação de danos e obrigação de fazer. Os processos tramitam em Varas Cíveis da Capital (10ª, 11ª, 15ª, 17ª, 19ª, 22ª, 23ª, 26ª, 29ª, 31ª, 33ª, 34ª, 36ª, 37ª, 38ª e 39ª).

Com informações do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará