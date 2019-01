Celulares irregulares começam a receber mensagens de bloqueio a partir desta segunda

Posted on

A partir desta segunda-feira, 7, celulares irregulares localizados no Nordeste começarão a receber mensagens de alerta dizendo que os aparelhos serão bloqueados a partir do dia 24 de março. São Paulo, Minas Gerais, Amapá, Amazonas, Pará e Roraima também recebem a medida.

De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o bloqueio vai começar 75 dias após o início do envio das mensagens. A medida pretende combater o uso de celulares falsificados, clonados, sem certificação ou com IMEI adulterado.

A ação visa inibir a comercialização de aparelhos que não estão homologados no país.

Para saber se o número do IMEI de seu aparelho é legal, basta discar *#06#. Se a numeração que aparecer for a mesma que aparece na caixa, o aparelho é regular. Se não for igual, há uma grande chance de o aparelho ser irregular.

Caso seja irregular, a recomendação procure a empresa ou a pessoa que te vendeu o aparelho e busque seus direitos como consumidor.

