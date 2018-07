Centrão vai apostar ‘no cavalo que pode ganhar’, diz presidente do PDT

O ex-ministro Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, que teve oficializar Ciro Gomes como candidato à Presidência da República na próxima sexta-feira, 20, disse nessa terça-feira, 17, ao Jornal O Globo que Ciro está a um passo de conseguir o apoio formal de parte do chamado Centrão.

Para Lupi, PP, Solidariedade e até mesmo o DEM “tendem” a apoiar Ciro porque querem apostar “no cavalo que pode ganhar” a eleição. O otimismo de Lupi só não vale para o PRB que, na avaliação do pedetista, deve seguir outro caminho e apoiar o pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin.

“PP, DEM e Solidariedade tendem a fechar com Ciro porque querem fazer parte do programa de governo. Querem ser protagonistas do processo. Tem também uma questão pragmática: eles querem apostar no cavalo que pode ganhar”, afirmou Lupi.

Ao Jornal O Globo, as lideranças do PP confirmam que o namoro com Ciro está progredindo. A ala do Nordeste, que manda na sigla, quer a todo custo fechar com o pedetista. No Sul, o pré-candidato do Podemos, Álvaro Dias, teria assumido preferência dos progressistas. Um dos caciques da legenda afirma que é mínima a possibilidade de o partido deixar de apoiar o pedetista para seguir com Alckmin. “O Alckmin não é mais nem segunda opção no PP. Já ficou em terceiro lugar”, afirma um importante quadro do partido.

O empresário do ramo siderúrgico Benjamin Steinbruch, filiado ao PP, é visto como o vice mais provável de Ciro Gomes. No sábado passado, um jantar na casa de Steinbruch deixou os pedetistas animados. Caciques do DEM dizem que hoje Alckmin e Ciro têm chances iguais. Os simpatizantes de Ciro, liderados pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (RJ), estão sendo pressionados internamente a não apoiar o pedetista. Mas não deixam de trabalhar para vencer as resistências. O economista Claudio Adilson, escalado pelo DEM para negociar uma agenda programática palatável junto à campanha de Ciro, está elaborando um diagnóstico para apresentar ao partido.

“É uma construção. Você não levanta um prédio de um dia para o outro. Você bota viga e vai cimentando tijolo por tijolo. No fim de semana tivemos uma conversa importante, e conseguimos avançar”, diz um dos líderes do DEM que se auto-intitula “Cirista”.

Ciro Gomes chega a Brasília nesta quarta-feira, 18, para participar de um evento com presidenciáveis. Ele vai monitorar as conversas dos potenciais apoiadores, que começarão nesta quarta e terminarão na quinta-feira, com a chegada de Rodrigo Maia, que está no exterior. É nesse dia que o pedetista deve apresentar ao bloco os 12 pontos principais de seu programa de governo.

Outro partido que pode entrar na negociação e aderir ao pedetista é o PR de Valdemar Costa Neto que praticamente abandonou as conversas com Jair Bolsonaro (PSL). Barganhando seus 45 segundos de tempo de TV com o PT e até com o PSDB, o chefe do PR também estudaria apoiar Ciro Gomes.

Na sexta-feira, Ciro deve ter sua candidatura aprovada na convenção do PDT em Brasília. Como o Jornal O Globo revelou nessa terça, os caciques do bloco estariam divididos sobre anunciar o apoio único dos partidos a um presidenciável já nesta semana ou adiar a decisão para a próxima semana.

