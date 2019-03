Centro de Eventos do Ceará contabiliza aumento recorde de 26% na receita em 2018

O Centro de Eventos do Ceará (CEC) registrou receita de R$ 11.196.975,71 em 2018. O número, 26,9% maior que no ano de 2017, foi o melhor resultado desde a inauguração do equipamento, em 2012. Ao todo, foram 103 eventos no ano passado, que receberam cerca de 670 mil pessoas. Em 2017, a receita foi de R$ 8.819.940,97 e o CEC recebeu 112 eventos.

“Atingimos nosso maior faturamento de receita ano passado. O principal fator para esse crescimento é a consolidação do equipamento, que completou seis anos e tem se tornado cada vez mais conhecido no mercado e no trade nacional. Tivemos grandes eventos, que trouxeram público de mais de 30 mil pessoas, e eventos que utilizaram espaços menores. Isso é possível pela nossa flexibilidade”, destaca Livia Holanda, gerente geral do CEC.

Ela ressalta que a trabalho de promoção da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) também tem contribuído bastante na divulgação do equipamento. “Este ano vamos intensificar a participação nas feiras do segmento para divulgar mais o Centro de Eventos e captar mais eventos para o CEC e, consequentemente, para o Ceará”.

Para este ano, já estão agendados 65 eventos, como a Feira Nacional de Artesanato e Cultura (29 de março), congressos médicos, a XII Bienal Internacional do Livro (16 de agosto) e a Feira do Conhecimento (25 de setembro). A agenda do CEC já conta com eventos agendados até 2024.

