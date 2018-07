Centro de Formação Olímpica é inaugurado com presença de Camilo e Eunício

O Centro de Formação Olímpica (CFO) do Ceará, foi inaugurado oficialmente na manhã desta domingo, 1, com direito a presença do governador Camilo Santana (PT) e do senador Eunício Oliveira (MDB), presidente do Congresso Nacional.

A estrutura comporta o maior ginásio esportivo do Brasil, piscinas (olímpica e de saltos ornamentais), campo de futebol, pistas de atletismo, skate e BMX, ginásio para ginástica olímpica, salas para lutas, quadras de vôlei de praia e de tênis, totalizando 26 modalidades olímpicas e paralímpicas, oferecendo o que há de mais moderno para práticas es portivas e desenvolvimento de novos atletas.

“Estamos entregando hoje oficialmente o maior Centro de Formação Olímpica do país. Ele já funcionava em fase de testes, recebeu federações de Cuba e Argentina durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Já sediamos um evento internacional que é o UFC, foi assistido pelo mundo todo. Estamos agora fechando uma parceria com a Caixa Econômica Federal que vai custear o funcionamento e faremos também muito projetos sociais, começando com o atletismo”, disse o governador, que esteve acompanhado do presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira.

A gestão do CFO será realizada pelo Instituto Dragão do Mar. A programação contou ainda com participações do duas vezes medalhista olímpico André Domingos, do Atletismo, e dos bicampeões mundiais de vôlei de praia Franco Neto e Roberto Lopes. Um jogo inaugural entre as equipes do Basquete Cearense e a Seleção do Novo Basquete Brasil (NBB), com grandes nomes do basquete nacional, mobilizou a torcida ali presente.

O ginásio principal também recebeu o amistoso de basquete entre as equipes de cadeirantes da Associação dos Deficientes Motores do Ceará (ADM-CE) e da Associação Deficiência Superando Limites (Adesul). As dependências do Centro contaram ainda com demonstrações das demais modalidades esportivas presentes no CFO, em parceria com as diversas federações esportivas cearenses. Foram centenas de atletas movimentando o equipamento.

Um deles era Antônio Clerton, paratleta da equipe de basquete da ADM-CE, que destacou a valorização da prática esportiva por parte de todos, sem nenhuma distinção. “Para a gente é um momento único, impar. Um lugar como esse, estrutura de primeiro mundo, para a nossa prática esportiva, no caso o basquete, é ótimo. É muito importante para nós cadeirantes, mas também para os andantes e a garotada que disputa os Jogos Escolares. É uma conquista e tanto de todos que vão usufruir desse espaço”.

O secretário de Esportes, Euler Barbosa, destacou a parceria com as federações esportivas do Estado para a utilização do espaço e descoberta de novos talentos. “Este é o maior e mais completo centro da América Latina. São 85 mil metros quadradros, 26 modalidades olímpicas. Ceará hoje recebe um grande presente do Governo”.

O equipamento

O ginásio esportivo é multiuso, com capacidade de público para até 17,1 mil pessoas sentadas (modo jogo) e 21 mil expectadores (modo evento), como também camarotes, bares, salão e sala tecnológica para transmissões.

O Centro conta também com hotel, refeitório e alojamento para até 248 atletas e heliponto para duas aeronaves. Mais de 110 mil espectadores e cerca de 22 mil atletas já passaram pelo equipamento, em sua fase de testes. Entre os eventos de destaque estão os shows do cantor Roberto Carlos e da banda Scorpions; uma edição do Ultimate Fighting Championship (UFC); jogos do Novo Basquete Brasil; finais da Supercopa de Voleibol Masculino e Feminino; além de dezenas de eventos de âmbito nacional, regional e local.

Com informações da Assessoria de Imprensa do Governo do Estado