Centro de Inteligência do Nordeste será instalado no Ceará, diz Jungmann

O ministro da Segurança Pública confirmou nesta quarta-feira (7) que o Centro de Inteligência do Nordeste será sediado no Ceará. O anúncio foi feito ao governador Camilo Santana (PT) e ao presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira (MDB).

Segundo o ministro, a escolha do Ceará para receber o órgão deve-se a sua localização estratégica. A iniciativa recebeu o apoio dos governadores do Nordeste, em reunião realizada em Teresina (PI) na terça-feira.

“Parabéns ao povo do Ceará que, de fato, vai contar com uma ferramenta extremamente importante, vai reunir todos os órgãos de inteligência no combate ao crime organizado”, concluiu o ministro.

Em entrevista recente o governador disse que esse centro será de grande importância para o Ceará e o Nordeste brasileiro. “Um reforço, a presença maior da Polícia Federal, a integração das informações em todo País. Isso foi o que eu mais defendi, o apoio do Governo Federal para o Ceará e o Nordeste”.