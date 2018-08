Centro Sul: Hospital Regional de Iguatu atende pacientes de 10 cidades

O Hospital Regional de Iguatu atende diariamente pacientes de nove municípios da região (Acopiara, Cariús, Catarina, Deputado Irapuan Pinheiro, Jucás, Mombaça, Piquet Carneiro, Quixelô e Saboeiro), além dos moradores de Iguatu, na Região Centro Sul. O Hospital, segundo o Secretário de Saúde de Iguatu, Marcelo Sobreira, investe mais recursos financeiros do que recebe desses municípios.

‘’Estamos no meio do ano e Catarina, por exemplo, já utilizou 88% dos recursos que foram pactuados. Jucás já chegou a 76%’’, observa Marcelo Sobreira, ao afirmar que, mesmo diante desse quadro, a Secretaria de Saúde de Iguatu e o Hospital Regional trabalham firmes para assegurar o atendimento de qualidade com realização de consultas, exames e cirurgias aos pacientes.

Ao levantar as informações sobre o número de pacientes que chegam à unidade hospitalar, Marcelo Sobreira destaca que a quantidade de atendimentos vem crescendo desde 2016 ‘’Isso demonstra maior capacidade e melhor qualidade de prestação de serviço’’, acrescenta o secretário. Sobreira relatou, ainda, que, no primeiro trimestre de 2016, foram 34.499 pacientes atendidos pela emergência – incluindo consulta, cirurgia, obstetrícia, pediatria e traumatologia. No mesmo período de 2017, foram 42489 e entre janeiro e junho desde ano, o número de atendimento chegou a 45.538.

Os dados revelam que o Hospital Regional de Iguatu, segundo Marcelo Sobreira, é um equipamento complexo, de ampla capacidade. A unidade oferta mais de 30 mil refeições ao mês. São seis por dia – para pacientes e funcionários e três para acompanhantes.

Mais equipamentos e medicamentos

Outro aspecto destacado é quanto aos investimentos. ‘’Se comparado, é possível observar o grande aumento no setor de medicamentos e de aquisição de materiais. Em junho de 2016, o hospital destinou R$ 140.820,67 para compra de tais itens. No mesmo período de 2017, o valor destinado foi de R$ 296.767,57. Já em junho de 2018, o valor superou as cifras dos R$ 301.000,00, implicando um aumento de mais de 100%, em comparação com junho de 2016’’, comemora o secretário de saúde de Iguatu.

De acordo as informações da Secretaria de Saúde de Iguatu, o consumo elevado de medicamentos se deve aos mais de 6 mil atendimentos realizados a cada mês naquela unidade de saúde referente aos pacientes das cidades da 18º Regional de Saúde (Iguatu, Quixelô, Acopiara, Mombaça, Irapuã Pinheiro, Catarina, Jucás, Cariús e Saboeiro). Outros números chamam a atenção: no primeiro trimestre de 2016, foram internados 2.681 pessoas (1707 de Iguatu e 974 das outras cidades). No mesmo período de 2017 foram internados 3481 (2036 de Iguatu e 1445 dos outros municípios).

Om base em levantamentos do Hospital Regional, o número de internação voltou a crescer neste ano: entre janeiro e junho, foram 3940 internamentos (2521 de Iguatu e 1419 de outros municípios), um aumento de 1259 pacientes se comparado com o primeiro semestre de 2016. “Estamos ampliando o atendimento e temos mais qualidade dos serviços”, ressaltou a diretora da unidade, Darriele Gomes. “Muitos problemas já foram resolvidos como a falta geral de medicamentos que se verificou ao longo de 2016”.

Hospital mãe

Com tantos números no atendimento e consumo de medicamentos, o secretário de Saúde, Marcelo Sobreira, compara o Hospital de Iguatu a uma mãe, que acolhe seus filhos vindos de outras cidades. “Somos um hospital regional, uma unidade mãe, que recebe e acolhe seus pacientes oriundos de outros municípios, às vezes até de cidades de outro polo regional como Orós e Icó, e isso traz dificuldades financeiras para a unidade, pois não recebemos a devida contrapartida”, pontuou.

Marcelo Sobreira destaca, ainda, que ‘’apesar das dificuldades financeiras, muita coisa já melhorou, implantamos a Casa de Parto Normal, que oferece atendimento humanizado e de qualidade para a gestante e para o recém-nascido, a nova pediatria, e estamos fazendo novos investimentos para melhorar ainda mais o serviço prestado à população”.

(*) Com informações da Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal de Iguatu