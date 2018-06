Cerca de 1.000 famílias serão contempladas com o Programa Papel da Casa

Quase 1.000 famílias serão beneficiadas, pelo Programa Papel da Casa, com a entrega de escrituras de transferência de propriedade em solenidades marcadas para sexta-feira (22) e sábado (23). Os dois eventos contarão com a presença do governador Camilo Santana, do prefeito Roberto Cláudio e do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Glaydson Pontes, além de outras autoridades do Executivo e Legislativo estadual e municipal. A iniciativa faz parte do planejamento Juntos Por Fortaleza, uma ação integrada de investimentos dos dois poderes executivos para a melhoria da qualidade de vida, criação de oportunidades e fortalecimento da convivência da população na Capital.

Na sexta-feira (22), a solenidade será realizada a partir das 15h30, no Palácio da Abolição, quando receberão as escrituras policiais civis, militares e do Corpo de Bombeiros, residentes no Conjunto Imperial Mondubim, referentes aos lotes doados pelo Estado do Ceará, através da Cohab, na década de 90, destinados às famílias destes policiais do Estado. As construções tiveram a participação da Caixa Econômica Federal.

Já no sábado (23), a entrega do documento terá como local a Vila Olímpica de Messejana, a partir de 8h30, beneficiando famílias residentes nos conjuntos José Walter, Ceará, Esperança, Novo Mondubim, Tancredo Neves, Santa Terezinha, Morada dos Bosques, Parque Messejana, São Francisco, Parque Primavera, Curió e São Bernardo.

Serviço

1) Entrega de 75 escrituras do Programa Papel da Casa para policiais civis, militares e integrantes do Corpo de Bombeiros

Data: sexta-feira, 22 de junho de 2018

Horário: 15h30

Local: Palácio da Abolição (entrada pela Rua Silva Paulet, 400, Meireles, Fortaleza/CE)

2) Entrega de 900 escrituras do Programa Papel da Casa para moradores de conjuntos habitacionais da capital

Data: sábado, 23 de junho de 2018

Horário: 8h30

Local: Vila Olímpica de Messejana (Av. Washington Soares, 8130, Messejana, Fortaleza/CE)

Com Governo do Estado