Cerca de 40 deputados pedem retirada de assinaturas de CPI para investigar delações da Lava Jato

Cerca de 40 deputados solicitaram nesta terça-feira (20) à Mesa da Câmara a retirada de suas assinaturas do requerimento que pede a criação da chamada Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Lava Jato.

A criação da CPI foi proposta pelo líder do PT, deputado Paulo Pimenta (RS), para investigar denúncias de irregularidades veiculadas pela imprensa relacionadas a delações premiadas no âmbito da Operação Lava Jato.

O requerimento foi apresentado no Plenário no dia 30 de maio, com número regimental de assinaturas de apoio (190). No momento, o assunto se encontra em análise na Mesa, que avalia se existem os requisitos exigidos pelo Regimento Interno para a criação de CPIs: fato determinado e prazo certo.

O regimento define fato determinado como o “acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do País, que estiver devidamente caracterizado” no requerimento de criação da comissão.

A Secretaria Geral da Mesa da Câmara informou que não se pode retirar assinaturas de um documento protocolado na Casa. Entretanto, metade mais um dos deputados que assinaram o pedido podem apresentar outro requerimento, pedindo a retirada do anterior.

Paulo Pimenta disse durante debate no Plenário sobre notícias falsas (fake news) que vários sites estão dizendo que o objetivo da CPI seria acabar com a Lava Jato. Segundo ele, o objetivo não é acabar com a operação e sim investigar as delações.

Câmara dos Deputados