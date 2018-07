Cerca de 97% dos produtores rurais do Ceará poderão regularizar dívidas no BNB

Cerca de 97% dos produtores rurais de todo o estado do Ceará terão um prazo de pouco mais de 100 dias úteis para regularização de dívidas de operações contratadas até o ano de 2016. As negociações poderão ser feitas em uma das 45 agências do Banco do Nordeste do Estado, que contaram com uma rede de atendimento especial para atendimento dos interessados em regularizar as dívidas. Serão cerca de 199 mil pessoas aptas a participar do programa.

Operações realizadas até o ano de 2011 poderão ser negociadas com até 95% de desconto. Já para as contratadas entre os períodos de 2012 e 2016, o pagamento poderá ser reajustado para até 2030.

Confira o comentário do colunista Carlos Alberto Alencar: