Cerco ao abuso na Internet: PF cria grupo para para combater às ‘fake news’ nas eleições

As ações estão sendo articuladas entre diversos órgãos federais para combater o conteúdo veiculado na internet que se caracteriza pela difamação. A direção-geral da Polícia Federal vai instalar nos próximos dias em Brasília um grupo de trabalho em conjunto com outros órgãos federais para discutir meios de coibir as “fake news” (textos falsos disseminados como notícias verdadeiras em redes sociais e em aplicativos de mensagens) durante as eleições deste ano.

A preocupação sobre as fakes News entrou com mais intensidade na agenda do STF e do TSE no segundo semestre do ano passado. Em uma reunião realizada no dia 20 de dezembro, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux, que assumirá a presidência do TSE em 6 de fevereiro, pediu ao diretor-geral da PF, Fernando Segovia, e ao vice-procurador-geral eleitoral, Humberto Jacques de Medeiros, que uma for&c cedil;a-tarefa enfrente o problema.

O grupo, formado por um delegado, um agente e um perito criminal federal, deverá trabalhar com técnicos do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e da PGR (Procuradoria Geral da República). A Polícia Federal pretende apresentar a ideia de elaboração de uma nova legislação específica sobre o assunto, a ser debatida no grupo de trabalho conjunto.

O grupo que passa a trabalhar as medidas contra as notícias falsas tenta viabilizar a aprovação de uma legislação para ser aplicada nas eleições de 2018. O cenário pré-eleitoral dá indicativo sobre o uso indevido das redes sociais para os ataques com notícias falsas.

Uma nova lei poderia permitir à polícia a adoção de medidas mais duras de repressão à prática, como operações de busca e apreensão para coleta de provas. A nova legislação ganha também importância porque apontaria os limites para a ação policial, a fim de preservar áreas que, segundo a PF, são caras para a instituição nesse debate, como a liberdade de expressão e a livre circulação de ideias.