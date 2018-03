Chacina em Pacajus: três pessoas da mesma família são mortas

Compartilhar no Facebook

Uma nova chacina aconteceu na noite de sexta-feira (30) no município de Pacajus, na Rua Antônio Inácio, no bairro Bangué. Três pessoas foram executadas a tiros, dentro da residência. Segundo a Polícia, as vítimas eram da mesma família.

As vítimas foram: Antônio Claudenízio Pereira da Silva, “o Bode”, de 30 anos; Manuel Gabriel Pereira da Silva, 18 anos; e o adolescente Jackson Sales da Silva, 15 anos. Uma quarta pessoa não identificada também foi atingida, mas não corre risco de morte.

A chacina ocorreu por volta de 20h30. Segundo testemunhas, dois veículos não identificados com oito homens armados, usando coletes a prova de balas, chegaram ao local, desceram, invadiram a casa e efetuaram vários disparos. As armas utilizadas eram pistolas calibre 380, Ponto 40 e 9mm; cápsulas foram recolhidas pela equipe de investigação.

A Polícia Militar realiza diligências na região para identificar e prender os autores do crime. As investigações sobre as motivações para o triplo está em andamento. O caso está sendo investigado pela Delegacia Metropolitana de Pacajus.