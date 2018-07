Chacina em Quiterianópolis deixa quatro vítimas, todas de uma mesma família

Morreu no início da tarde deste sábado (14), a quarta pessoa vítima da chacina ocorrida em Quiterianópolis, no interior do Ceará, nesta manhã. As quatro, todos da mesma família – mãe, dois irmãos gêmeos e um tio dos jovens – estavam em um sítio na zona rural do município, quando foram abordados por homens armados que chegaram ao local em um veículo. Os criminosos efetuaram diversos disparos contra as vítimas.