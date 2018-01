Chacina no bairro Cajazeiras deixa 18 mortos e vários feridos

Pelo menos 18 pessoas foram mortas em uma chacina na madrugada deste sábado, 27, no bairro Cajazeiras. O crime aconteceu em um lugar popular do bairro, chamado “Forró do Gago”. De acordo com policiais militares, 16 pessoas morreram no local, uma mulher morreu na ambulância e uma no Frotinha de Messejana. A maioria das vítimas era de mulheres. Cinco pessoas foram levadas para o Instituto Dr. José Frota (IJF). Um rapaz de 23 anos com um tiro no rosto (ainda falando), uma menina de 16 anos com 3 tiros, outra de 16 anos com dois tiros, um menino de 16 anos com 1 tiro e um menino de 12 anos com um tiro na coxa.

Segundo relatos, três carros com homens fortemente armados chegaram ao local e fizeram os disparos. Os PM’s suspeitam que sejam integrantes da fação Guardiões do Estado (GDE). A ordem deles era matar os membros do Comando Vermelho (CV). Porém, algumas pessoas que foram atingidas não tinham nenhum envolvimento com o crime organizado. Não há ainda informações sobre quantos homens invadiram a festa e quem eram os alvos dos criminosos. Pelas redes sociais, vídeos e áudios de supostos envolvidos na chacina circulavam. Entre eles, um vídeo que seria da GDE comemorava o atentado com fotos das vítimas.

De acordo com pessoas que moram nas proximidades do “Forró do Gago”, os disparos teriam começado por volta de meia noite e meia e teriam durado 30 minutos.

Um carro de modelo Golf foi incendiado atrás do IPPOO, no Itaperi. Há suspeitas de que teria sido usado no crime. Em contato com a Delegacia de Homicídios, que está cuidando do caso, a reportagem foi informada que a equipe ainda não retornou, pois, além desta chacina, ainda apura outros 3 casos diferentes de homicídios na madrugada de Fortaleza e da Região Metropolitana.