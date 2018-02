Chamas da violência: ônibus é incendiado na comunidade Bbailônia

m ônibus da empresa Dragão do Mar foi incendiado no Bairro Jardim Castelão na manhã desta terça-feira (6). O local é conhecido como comunidade da Babilônia. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há vítimas do incêndio.

Os Bombeiros foram acionados às 11h45, e um caminhão de combate a incêndio foi até o local.

De acordo com os Bombeiros, ainda não é possível dizer a causa do incêndio. Com as chamas, o veículo ficou destruído.

Traficantes ameaçaram famílias, que tiveram de sair da comunidade, na primeira semana do ano. Dois homens e uma mulher foram presos suspeitos de serem responsáveis pelas pichações com ameaças gravadas em muros.

Com informações G1