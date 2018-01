Chefe do tráfico de drogas de Itapipoca é preso em investigação da Polícia Civil

Um homem apontado como o chefe do tráfico de drogas, na cidade de Itapipoca – Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17) – foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), após uma ação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), nessa quinta-feira (04). De acordo com as investigações, o suspeito, que estava com um mandado de prisão em aberto, trafegava pelo município portando uma arma de fogo, que foi apreendida. O suspeito foi recambiado para Fortaleza, onde foi realizado um inquérito policial em flagrante na sede da delegacia especializada.

Após investigações desenvolvidas pela Draco, Francisco Talvane Teixeira (45) – conhecido por “Ni” e com passagens por roubo e porte ilegal de arma de fogo – foi localizado no bairro Córrego dos Pereiras, em Itapipoca, conduzindo um veículo Fiat Toro. As equipes seguiram o suspeito, até que realizaram a abordagem do homem, quando este já havia desembarcado do carro. Diante da ação da Polícia Civil, Talvane arremessou uma pistola calibre 380, carregada com 37 munições, para debaixo de um caminhão que se encontrava estacionado próximo ao local. Arma de fogo que foi rapidamente apreendida pela equipe policial.

Com o suspeito, foi apreendida ainda a quantia em torno de R$ 13.500,00, que ele alegou se tratar de valores referentes à venda de gado e de castanhas de caju.

Conforme o delegado Harley Filho, que presidiu o inquérito policial, “Talvane comandava o tráfico de drogas em Itapipoca, e por ser de alta periculosidade, não havia nenhum outro grupo criminoso rival no município, que o confrontasse na prática ilícita”, destacou. O suspeito foi encaminhado para a sede da Draco, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e receptação. As investigações acerca da atuação criminosa de Talvane permanecem em curso.

Com informações da SSPDS