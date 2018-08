Chega a 11 número de capturados por chacina de adolescentes no Mártir Francisca

Mais dois homens foram presos suspeitos de participar diretamente da chacina do Centro de Semiliberdade Mártir Francisca, ocorrida em novembro de 2017 na Sapiranga. Um deles é apontado como mentor da ação e chefe do tráfico na região. A polícia divulgou as prisões nesta segunda-feira (13), em coletiva na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Com as novas prisões, ao todo, 11 pessoas foram capturadas, entre elas um adolescente. A polícia considera o caso como elucidado, mas afirma que as investigações prosseguem.