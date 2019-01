23ª noite de ataques. Ônibus, posto de combustível e tratores foram alvos

Posted on

Os ataques na Grande Fortaleza e Interior do Estado continuaram na noite dessa quinta-feira, 25 – já é o 23º dia seguido de ataques. Ônibus, posto de combustível e tratores foram alvos.

Os bairros Papicu e Planalto Pici, em Fortaleza, sofreram com os ataques criminosos realizados por facções. No bairro Papicu, três criminosos assaltaram um posto de combustível, na Avenida Engenheiro Alberto Sá, e atearam fogo no local. Câmeras de segurança flagraram a ação.

Já no Planalto Pici, máquinas localizadas no Centro Social Urbano César Cals (CSU) foram destruídas. Segundo informações, dois homens praticaram o crime. Policiais que foram acionados para a ocorrência ajudaram a conter as chamas.

Um carro da empresa Enel também sofreu com ataques, no bairro Pirambu:

Carro da empresa Enel incendiado, no bairro Pirambu/Foto: Reprodução

Outros ataques

Além dos ataques em Fortaleza, um ônibus no Jardim Bandeirantes, em Maracanaú, e um ônibus no bairro Pedras, em Messejana, foram alvos de incêndios criminosos. O ataque ao ônibus, em Maracanaú, ocorreu por volta das 22 hrs.

Em Messejana, o coletivo foi incendiado e completamente destruído. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para controlar o fogo.

Ônibus incendiado em Maracanaú/Foto: Reprodução

Segundo informações, o veículo era de uma empresa particular e estava estacionado na rua Chanceler Edson Queiroz.