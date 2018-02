Chove em 75 municípios do Ceará nas últimas 24 horas

O Ceará amanheceu debaixo de uma intensa chuva que começou na noite dessa sexta-feira (16). E Fortaleza, foi um dos municípios com as maiores precipitações deste início de fim de semana. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos Funceme), a previsão para o resto do dia na capital é “nebulosidade variável com chuva em todas as regiões ao longo do dia”. Com isso, a temperatura mínima de Fortaleza deve chegar aos 23° e a máxima aos 30°.

Durante toda madrugada e manhã de hoje, choveu bastante em Russas e em toda Região do Vale do Jaguaribe. As intensas precipitações tem deixado os agricultores felizes e com boas expectativas quantos às safras após 5 anos de grande estiagem.

Até às 8h 50 minutos deste sábado, choveu em 75 municípios do Estado. As maiores chuvas aconteceram em Aracati (78 mm), Fortaleza (75 mm), Itaiçaba (59 mm), Tauá (55.4mm), Icó (55 mm), Iguatu (54 mm), Arneiroz (50 mm), Antonina do Norte (48.4 mm), Aurora (46 mm) e Pedra Branca (45.2 mm). Além disso, a Funceme registrou chuvas em 113 dos 116 postos monitorados pela Fundação.