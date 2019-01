Chove em mais de 70 municípios no Ceará nessa terça-feira

O Ceará registrou, entre as 7h desta segunda-feira (7) e as 7h desta terça (8), chuvas em, pelo menos, 71 municípios. Até o momento, os maiores acumulados informados foram em Granja (100 mm), Viçosa do Ceará (85,4 mm) e Icó (59 mm).

Os dados são parciais, porém, já reforçam a previsão do tempo realizada ontem (7) pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O cenário indicado pelos meteorologistas deve continuar, pelo menos, até a próxima quinta (10). Neste momento, a previsão é de nebulosidade variável com chuvas em todas as regiões do Estado.

Com a aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) da costa norte do Nordeste, são observadas nuvens que estão associadas ao posicionamento do sistema indutor de precipitações, beneficiando, principalmente, o Centro-Norte do Estado. Além disto, a permanência do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) sobre a região contribui para a continuidade das precipitações também mais ao sul, já que sua posição, neste momento, é favorável.

Os sistemas que contribuíram para as últimas precipitações são comuns para este período do ano. Porém é importante buscar sempre as atualizações das condições do Ceará, pois a dinâmica da meteorologia é muito rápida, então as tendências mudam rapidamente, reforça o supervisor da Unidade de Tempo e Clima da Funceme, Raul Fritz.

Para mais detalhes, além do acesso ao site da Funceme, é possível obter informações por meio do aplicativo ‘Funceme Tempo’, que está disponível para Android e iOS.