Chuva alaga novo túnel da Avenida Borges de Melo, em Fortaleza

As chuvas que caíram em Fortaleza desde a noite dessa sexta-feira (6) alagaram um trecho do túnel da Avenida Borges de Melo, no Bairro de Fátima. A via foi bloqueada para o trânsito com desvios feitos pela Autarquia Municipal de Trânsito (AMC). As paredes internas estão encharcadas, e a água se acumulou na parte mais baixa do equipamento.

A capital cearense registrou 108,2 mm de chuvas das 7 horas desta sexta às 7 horas da manhã deste sábado (7), de acordo com boletim da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgado às 8h50. Foi a maior chuva do Estado para o período.

O túnel foi liberado na manhã da segunda-feira (2) para permitir que o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) Parangaba-Mucuripe atravesse a via sem cruzar com os veículos, que trafegam pela nova passagem. O equipamento tem 300 metros de extensão e duas pistas de 10 metros de largura.

As precipitações estão associadas à presença de um sistema indutor chamado Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL), que se deslocou do oceano Atlântico em direção ao continente. Na manhã deste sábado, o sistema está sobre a divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará e deve se dissipar neste domingo (8).

“Os DOL são perturbações no campo de vento e pressão que atuam na faixa tropical do globo terrestre, em área de influência dos ventos alísios, que se deslocam desde a costa da África até o litoral leste do Brasi”, diz a nota da Fundação.

A previsão da Funceme para este sábado é de nebulosidade variável com eventos de chuva no centro-norte do Estado. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado. Para o domingo (8), a Funceme prevê possibilidade de chuva na faixa litorânea.

A Funceme registrou chuva em cerca de 30 cidades. Dados parciais mostram que as maiores aconteceram nos postos localizados em Fortaleza: 108,2 milímetros (posto Fundação Maria Nilva, no Bairro Água Fria), 100 mm (Castelão) e 97,6 mm (Bairro Messejana). Foram registrados ainda 86 mm no Eusébio e 81 mm em São Gonçalo do Amarante.