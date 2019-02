Chuva arrefece e apenas 4 cidades registram precipitações nas últimas 24 horas

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou entre 7h de sábado (9) e 7h deste domingo (10), chuvas em apenas quatro municípios. O município de Russas, no Vale do Jaguaribe, teve o maior volume de chuvas, com 4 mm de precipitação no período analisado.

Além de Russas, outras três cidades tiveram registro de chuva nas últimas horas:

Morada Nova (Posto: Lagoa Da Serra) : 3.8 mm

Camocim (Posto: Camocim) : 1.0 mm

Meruoca (Posto: Meruoca) : 1.0 mm



Para este domingo, a previsão é nebulosidade variável com possibilidade de chuva da madrugada à manhã. Nos períodos tarde e noite, céu parcialmente nublado.