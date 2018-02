Chuva atinge 82 municípios do Ceará entre sábado e domingo de Carnaval

A chuva pegou muitos foliões que vieram curtir o feriadão de Carnaval no Ceará de surpresa neste fim de semana de folia intensa por todo o Estado. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou chuvas em 82 municípios entre às 7 horas do sábado e às 7 horas deste domingo, 11. A maior precipitação foi em Russas, com 73,8 mm. A chuva ainda pegou foliões de surpresa em municípios como Aracati, mas não impediu a festa. A previsão das Funceme para este domingo é de nebulosidade variável com chuva em todas as regiões do Ceará.

Em Aracati, a forte chuva na noite atrasou a saída dos trios elétricos. O palco principal ficou bastante molhado. A banda Xote 7 foi a primeira a entrar na avenida, por volta das 21 horas. Para segunda e terça-feira de Carnaval, a Funceme projeta períodos variando entre sol e chuva na cidade.

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é o principal sistema responsável pela formação de núvens e, portanto, ocorrência de chuvas no Ceará. No sul do Estado, há também pequena influência da Zona de Convergência de Umidade (ZCOU), uma faixa de nebulosidade que se estende da Amazônia até o Atlântico Sul. Com o deslocamento contínuo dos sistemas meteorológicos, as condições de tempo podem, todavia, ser alteradas.

Confira onde mais choveu no Ceará:

Russas (Posto: Peixe): 73,8 mm

Araripe (Posto: Brejinho): 66 mm

Russas (Posto: Sitio Timbauba Macore): 64,4 mm

Altaneira (Posto: Altaneira): 61 mm

Missão Velha (Posto: Missao Velha): 60,8 mm

Juazeiro Do Norte (Posto: Vila Sao Goncalo): 56 mm

Russas (Posto: Capim Grosso): 54 mm

Caririaçu (Posto: Vila Feitosa): 54 mm

Crato (Posto: Crato): 52 mm

Aracati (Posto: Aeroporto De Aracati): 52 mm

Com informações do Jornal O Povo