Chuva da virada: Funceme prevê precipitações isoladas no Réveillon

A Funceme prevê para o dia 31 de dezembro nebulosidade variável com possibilidade de precipitações isoladas na faixa litorânea. Ou seja, quem está se preparando para passar o Réveillon no litoral do Ceará não deve se preocupar com chuvas tão intensas. Normalmente, as chuvas no litoral, incluindo Fortaleza, costumam cair entre a madrugada e o início da manhã. Nas demais áreas, a previsão é de céu entre parcialmente nublado e claro ao longo do dia.

A análise realizada pela Funceme na manhã desta sexta-feira (29) indica que há nuvens sobre o centro-norte do Estado e verifica-se também a presença de um Cavado em Altos Níveis (CAN) – sistema meteorológico que atua na Pré-Estação – junto à costa leste do Nordeste, porém, ele não deve favorecer a formação de precipitações até a virada de ano. Apesar disso, é necessário realizar o acompanhamento diário da sua movimentação e as condições de tempo no Ceará.

Para o sábado (30), há possibilidade de chuvas isoladas na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e na região Jaguaribana. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado no decorrer do dia.

Com informações da Funceme