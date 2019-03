Uma forte chuva entre 7 h de ontem as 7h, desta sexta-feira, segundo registros da Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme) deixou a Vila de Jericoacoara isolada. Carros ficaram encobertos, e as pessoas não conseguiam atravessar as ruas a pé as vias.

Muitas pessoas que precisavam atravessar o parque Nacional de Jeri tiveram que permanecer onde estavam até a água baixar. A passagem que liga a Praia do Preá à Vila, também ficou impedida.

A Prefeitura de Jijoca colocou sacos de areia nas ruas para evitar a erosão. Já dentro do Parque Nacional, por ser uma unidade de conservação federal, o município não pode intervir.

Devido situação da Vila, a Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara, cancelou a coleta de lixo desta sexta-feira. Em nota o executivo explica que a passagem do Riacho Doce não dá condição de acesso para os compactadores. A coleta deve ser retomada neste sábado.

Com informações da Funceme e Prefeitura de Jijoca