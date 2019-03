Chuva de 160 milímetros em Santana do Cariri, no Ceará, deixa estrada destruída

A cidade de Santana do Cariri, no Ceará, registrou a maior chuva das últimas 24 horas no estado. Foram 160 milímetros nas últimas 24 horas, conforme os dados parciais divulgados pela Fundação de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Lá, uma estrada que dá acesso à zona rural do município foi destruída pela força da água.

Além de Santana do Cariri, mais quatro municípios tiveram acumulados a partir de 100 milímetros. Barroquinha apresentou 137,2 milímetros. No município de Bela Cruz, foram 125 milímetros. Em Granja, o acumulado foi de 111 mm e, em Camocim, o volume de exatos 100 mm.

De acordo com a Funceme, a previsão para esta sexta-feira (22) é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva durante a manhã e nos períodos tarde e noite. O céu deve apresentar poucas nuvens. A máxima é 31º e a miníma de 24º.

10 Maiores chuvas por dia