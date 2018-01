Chuva de granizo volta a ocorrer no interior do Ceará

Cidades do interior do Ceará voltaram a registrar chuva de granizo neste fim de semana. O fenômeno ocorreu nos municípios de Massapê, na região Norte do estado, e em Santana do Cariri, no sul do Ceará.

Os moradores das duas cidades registraram a chuva incomum no Ceará e postaram vídeos em redes sociais. “Pela primeira vez caindo gelo na nossa localidade. Obrigado, meu Deus todo-poderoso”, disse um morador de Padre Linhares, distrito de Massapê. Em Santana do Cariri, dois homens jogavam sinuca quando se assustaram com a chuva de pedras de gelos.

Esta é pelo menos a terceira vez que ocorre chuva de granizo no Ceará entre dezembro de 2017 e o início deste ano. O fenômeno mais intenso ocorreu em Parambu, em 21 de dezembro, quando uma localidade rural teve o solo coberto de gelo.

A formação do granizo não está obrigatoriamente ligada à presença de chuvas intensas. Conforme a Funceme, a presença de granizo em nuvens cumulonimbus é comum, já que as temperaturas no topo delas chega a -60°C, porém, ao cair, acaba passando para o estado líquido com a variação da temperatura.

Em regiões mais altas, como no caso da Serra dos Lopes, distrito de Parambu, a distância entre as nuvens é menor, tornando possível a percepção do fenômeno natural.

Com informações G1