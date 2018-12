Chuvas atingem Centro-Norte do Ceará, incluindo Fortaleza

Municípios do Centro-Norte do Ceará, incluindo Fortaleza e Região Metropolitana, amanheceu com pancadas de chuva nesta segunda-feira (17).

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão para os próximos dias é de continuidade das chuvas. Na imagem do satélite GOES-16, observam-se nuvens sobre o território do Estado associadas à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).



Para hoje, o Ceará terá nebulosidade variável com eventos de chuva – cobertura variada de nuvens e com chuvas intermitentes – em todas as regiões. Já nesta terça-feira (18), há indicativo de precipitações no Cariri, Sertão Central e Inhamuns e na região Jaguaribana. Nas demais regiões, há possibilidade de chuva. Por fim, na quarta-feira (19), há possibilidade de chuva no Litoral e no Maciço de Baturité.



O balanço parcial das precipitações indica ocorrências em, pelo menos, 21 municípios, sendo as maiores em Pacoti , Cruz e Guaramiranga com 60, 28 e 24,4 milímetros, respectivamente . Em Fortaleza, o maior observado foi de 7,2 mm no posto da Água Fria.