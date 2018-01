Chuvas atingem mais de 50 municípios no Estado

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídrico (Funceme) prevê um fim de semana chuvoso em todo o Estado. É o início da pré-estação. Em algumas localidades as precipitações chegarm até 100 milímetros. Em Fortaleza, a previsão é de pancadas de chuva durante o fim de semana.

Em Lavras da Mangabeira foram registrados 100mm até a manhã de hoje. Já Ipaumirim, no centro-sul do Estado, choveu 90mm; em Umari, 80mm; e em Quixeramobim, 67mm.

No posto da Funceme de Messejana o registrou atingiu 14,8mm de precipitações. Para este sábado, a Fundação prevê céu parcialmente nublado durante a manhã, com possibilidade de chuva entre a tarde e a noite. Já para este domingo a madrugada e a manhã deverão ser de chuva, enquanto no resto do dia a nebulosidade permanece.