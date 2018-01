Inpe prevê chuvas abaixo da média no primeiro trimestre de 2018 na Região Nordeste

A terça-feira, 9, começou com uma leve chuva em cidades da Grande Fortaleza e, no último final de semana, a Funceme registrou boas precipitações no Interior do Ceará. Em Juazeiro do Norte, por exemplo, foram mais de 110 milímetros. As primeiras chuvas animam os agricultores e os técnicos da área de recursos hídricos que acompanham de perto o nível de reserva nos açudes e barragens que abastecem a população. Apesar dessas chuvas, há motivos para preocupações.

Um levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostra que, entre as nove capitais nordestinas, Fortaleza foi a que registrou o menor volume de chuvas no último mês de 2017. A Capital cearense acumulou apenas 14,6 milímetros em dezembro, quase 72 mm a menos que a líder Teresina, no Piauí, onde o acúmulo foi de 86,4mm no período.

A projeção do instituto para este trimestre – meses de janeiro e fevereiro, que correspondem à pré-estação no Ceará; e março, primeiro mês da quadra chuvosa cearense – também não é favorável: segundo o Inpe, a probabilidade da Região Nordeste ter chuvas abaixo da média no período é de 40%, contra 35% de provável volume dentro da média e 25% acima. A Fundação Cearense Meteorologia (Funceme) prepara, para a próxima semana, a divulgação dos primeiros prognósticas sobre as chuvas no Ceará em 2018.