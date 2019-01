Chuvas causam transtornos e Defesa Civil registra 21 ocorrências

Diante da maior chuva de 2019, a Defesa Civil de Fortaleza registrou 21 ocorrências neste sábado, 19. Alagamentos, desabamentos e deslizamentos foram os principais responsáveis pelos transtornos. Já são 10 alagamentos registrados, sendo eles, a maior parte das ocorrências.

Entre as ocorrências estão o desabamento de um muro da obra de um hotel na Avenida Monsenhor Tabosa, e a queda de postes e árvores na Capital.

As precipitações na Capital chegaram a mais de 100 mm e a expectativa é que as chuvas continuem no fim de semana. A chuva também deixou ruas e avenidas alagadas em diferentes pontos da cidade.

Interior do Estado

Choveu em mais 94 municípios do Ceará. Depois de fortaleza, as maiores precipitações foram em Senador Sá (104 mm), seguida de Amontada (96.0 mm), Umari (83.0 mm), São Gonçalo Do Amarante (68.0 mm), Limoeiro Do Norte (66.2 mm) e Baixio (62.0 mm).