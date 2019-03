Chuvas de março no Ceará estão 9% abaixo da média histórica, diz Funceme

As chuvas no mês de março estão 9% abaixo da média histórica, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Até segunda-feira (25), de acordo com a meteorologista Meiry Sakamoto, choveu 185 milímetros quando a média histórica é de 203,4 milímetros.

A previsão da Funceme para esta terça-feira (26) e para a semana é de chuvas em todo o Estado. Principalmente na Região Metropolitana de Fortaleza, Região do Cariri e no Maciço de Baturité.

Segundo Meiry Sakamoto, as precipitações tendem a diminuir em abril, mas a tendência é que continue chovendo, porém, de forma menos intensa. A meteorologista reforça também a necessidade de mais chuvas principalmente no Sul do Estado, na Região do Cariri, Bacia do Salgado e Alto do Jaguaribe.