Chuvas devem superar a média em 2018

O Ceará deverá ter, entre os meses de fevereiro e abril de 2018, uma melhora na situação hídrica, segundo o prognóstico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgado nesta segunda-feira, 22. O estado está vivendo uma das maiores crises hídricas da sua história.

A análise meteorológica aponta 40% de probabilidade de as chuvas do trimestre fevereiro, março e abril ficarem acima da média histórica do Estado. O mesmo prognóstico revela que há 35% de chance do período chuvoso ficar dentro da média e 25% de ficar abaixo da média.

No ano de 2017, o resultado das análises apontou para maior probabilidade de ano dentro da média no Ceará, quando indicou 40% de chance de o período chuvoso do Estado ser normal, 30% de ser seco e 30% chuvoso.